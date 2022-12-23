«الزراعة» تعلن عن إصدار شهرى جديد عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية

أعلن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن إصدار شهري جديد ينضم إلى قائمة إصداراته الدورية التي يتم إعدادها، حيث ذكر المركز أن الإصدار يحمل اسم MALR، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور التوعوي للوزارة، وتعريف المواطنين بما يتم إنجازه في هذا القطاع.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، إن هذا الإصدار سيكون إضافة للجهاز الإعلامي بالوزارة ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ضمن خطة التطوير الشاملة، ورفع كفاءة المركز، وعمليات تحسين الأداء به، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتعددة، مع استغلال الإمكانيات المتاحة الاستغلال الأمثل.

وتضم المجلة عددا من الأبواب الثابتة التي تشمل التقارير والأخبار والملفات، فضلا عن المقالات الدورية التي يكتبها العاملون والخبراء بالقطاع الزراعي، كذلك استعراض خدمات وزارة الزراعة وإجراءات الاستفادة منها، فضلا عن أنه موجه لكافة المهتمين بالقطاع الزراعي ومديريات الزراعة والباحثين، فضلا عن راغبي الاستثمار الزراعي والهواة وحتى الطفل، كما يعمل في تحرير المجلة العاملين في الوزارة وجهازها الإعلامي أنفسهم، حيث أخذت المجلة شعار "كلمة من قلب الديوان".

وأضاف الأعرج، أن المجلة هي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.

وأشار إلى أن المركز لديه عدد من الإصدارات الدورية المتنوعة، التي تبرز أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، وأهمية القطاع، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، وضمن تلك الإصدارات "الزراعة في أسبوع"، الذي يلقي الضوء بشكل مباشر على ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، خلال أسبوع، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، كذلك سلسلة "دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي"، كذلك إصدار "أرقام في الزراعة"، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصدار "أعياد قومية" والذي يتم من خلاله إبراز أهم مقومات الإنتاج الزراعي في كل محافظة من محافظات مصر، ويتم نشره بمناسبة العيد القومي للمحافظة.