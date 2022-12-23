الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعلن عن إصدار شهرى جديد عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن إصدار شهري جديد ينضم إلى قائمة إصداراته الدورية التي يتم إعدادها، حيث ذكر المركز أن الإصدار يحمل اسم  MALR، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور التوعوي للوزارة، وتعريف المواطنين بما يتم إنجازه في هذا القطاع.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، إن هذا الإصدار سيكون إضافة للجهاز الإعلامي بالوزارة ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ضمن خطة التطوير الشاملة، ورفع كفاءة المركز، وعمليات تحسين الأداء به، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتعددة، مع استغلال الإمكانيات المتاحة الاستغلال الأمثل.

وتضم المجلة عددا من الأبواب الثابتة التي تشمل التقارير والأخبار والملفات، فضلا عن المقالات الدورية التي يكتبها العاملون والخبراء بالقطاع الزراعي، كذلك استعراض خدمات وزارة الزراعة وإجراءات الاستفادة منها، فضلا عن أنه موجه لكافة المهتمين بالقطاع الزراعي ومديريات الزراعة والباحثين، فضلا عن راغبي الاستثمار الزراعي والهواة وحتى الطفل، كما يعمل في تحرير المجلة العاملين في الوزارة وجهازها الإعلامي أنفسهم، حيث أخذت المجلة شعار "كلمة من قلب الديوان".

وأضاف الأعرج، أن المجلة هي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.

وأشار إلى أن المركز لديه عدد من الإصدارات الدورية المتنوعة، التي تبرز أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، وأهمية القطاع، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، وضمن تلك الإصدارات "الزراعة في أسبوع"، الذي يلقي الضوء بشكل مباشر على ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، خلال أسبوع، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، كذلك سلسلة "دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي"، كذلك إصدار "أرقام في الزراعة"، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصدار "أعياد قومية" والذي يتم من خلاله إبراز أهم مقومات الإنتاج الزراعي في كل محافظة من محافظات مصر، ويتم نشره بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

-الزراعة تعلن اصدار شهري جديد ينضم إلى قائمة الصوتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

ضبط 35 طن أعلاف ومستلزمات تصنيع مجهولة المصدر في القليوبية

الحكومة تنفى وقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع

عبدالمنعم السيد: رفع الفائدة 3% محاولة جيدة للسيطرة على التضخم و«الدولرة»

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح مسجد أبوبكر الصديق بالعامرية

إصابة 8 مواطنين فى حادثى سير بالبحيرة

شرطة التعمير: ضبط 283 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك