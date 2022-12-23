الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التعمير: ضبط 283 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

حملة أمنية
حملة أمنية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 283 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية - مخالفات مبانٍ - محلات بدون ترخيص).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة السيطرة الأمنية الحملات الأمنية الم كبرة ضبط كافة المخالفات شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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