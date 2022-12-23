شرطة التعمير: ضبط 283 قضية متنوعة فى حملات أمنية مكبرة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 283 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية - مخالفات مبانٍ - محلات بدون ترخيص).

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.