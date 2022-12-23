الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرحالة كريم حسنى يكشف كواليس سفره بالدراجة النارية لمشاهدة كأس العالم

الرحالة كريم حسني
الرحالة كريم حسني

قال كريم حسني، الرحالة المصري الذي سافر من القاهرة لقطر بدراجته النارية لمشاهدة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، إن رحلته كانت بمثابة تحد وضعه لنفسه وحاول تنفيذه بشتى الطرق، موضحًا أن الرحلة استغرقت 26 يومًا.

وأضاف كريم حسني، خلال لقائه مع برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن الإحباط الذي كان يسمعه من المحيطين به كان يشجعه ويجعله يصر على السفر لقطر عبر الدراجة النارية، متابعًا: "رحلتي إلى قطر هى الرحلة الدولية الأولى بالنسبة لي، وكنت أول مصري يصل لقطر بدراجة نارية لحضور مونديال كأس العالم".

وأكد "حسنى": "خلال الرحلة سافرت بالمركب لأنني أمر على البحر الأحمر، ولكن كنت مصرًا على السفر لقطر بدراجة نارية"، قائلًا: "لدىّ إصرار على الوصول لنهاية الطريق، وتعلمت كثيرًا من هذه الرحلة".

وعن العقبات التي واجهته، قال الرحالة المصري: "أكبر عقبة واجهتني خلال رحلتي كان خطأ تقني فى كارت هيا، واستمرت الأزمة 24 ساعة حتى تم حلها، ولم يكن هناك مكان كي أنام فيه، ولكن السفارة المصرية في قطر تدخلت وحلت الموضوع"، موضحًا أنه "خلال مونديال 2022 كان ممنوعًا دخول الدراجات النارية لقطر، ولكن تدخلت السفارة المصرية كي يتم السماح لي بالدخول للدراجة النارية، وكنت أول شخص يدخل قطر بدراجة نارية في مونديال قطر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

ضبط 35 طن أعلاف ومستلزمات تصنيع مجهولة المصدر في القليوبية

الحكومة تنفى وقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع

عبدالمنعم السيد: رفع الفائدة 3% محاولة جيدة للسيطرة على التضخم و«الدولرة»

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ بورسعيد يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسى

إصابة 8 مواطنين فى حادثى سير بالبحيرة

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح مسجد أبوبكر الصديق بالعامرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك