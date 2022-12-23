الرحالة كريم حسنى يكشف كواليس سفره بالدراجة النارية لمشاهدة كأس العالم

قال كريم حسني، الرحالة المصري الذي سافر من القاهرة لقطر بدراجته النارية لمشاهدة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، إن رحلته كانت بمثابة تحد وضعه لنفسه وحاول تنفيذه بشتى الطرق، موضحًا أن الرحلة استغرقت 26 يومًا.

وأضاف كريم حسني، خلال لقائه مع برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن الإحباط الذي كان يسمعه من المحيطين به كان يشجعه ويجعله يصر على السفر لقطر عبر الدراجة النارية، متابعًا: "رحلتي إلى قطر هى الرحلة الدولية الأولى بالنسبة لي، وكنت أول مصري يصل لقطر بدراجة نارية لحضور مونديال كأس العالم".

وأكد "حسنى": "خلال الرحلة سافرت بالمركب لأنني أمر على البحر الأحمر، ولكن كنت مصرًا على السفر لقطر بدراجة نارية"، قائلًا: "لدىّ إصرار على الوصول لنهاية الطريق، وتعلمت كثيرًا من هذه الرحلة".

وعن العقبات التي واجهته، قال الرحالة المصري: "أكبر عقبة واجهتني خلال رحلتي كان خطأ تقني فى كارت هيا، واستمرت الأزمة 24 ساعة حتى تم حلها، ولم يكن هناك مكان كي أنام فيه، ولكن السفارة المصرية في قطر تدخلت وحلت الموضوع"، موضحًا أنه "خلال مونديال 2022 كان ممنوعًا دخول الدراجات النارية لقطر، ولكن تدخلت السفارة المصرية كي يتم السماح لي بالدخول للدراجة النارية، وكنت أول شخص يدخل قطر بدراجة نارية في مونديال قطر".