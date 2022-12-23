الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق بسيطة لإرخاء جسمك في المكتب حفاظًا على صحتك

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عندما تجلس لفترة طويلة في مكان عملك وليس لديك وقت لممارسة تمارين عالية الكثافة، فقد يكون مجرد النهوض والتحرك هو الخيار التالي الأفضل، يمكن أن يساعدك تحديد أهداف صغيرة على تحقيق نمط حياة صحي، فيما يلي طرق بسيطة لإرخاء جسدك وزيادة الحركة الجسدية مع تجنب الجلوس لفترات طويلة:

  • قم بإيقاف مركبتك بعيدًا عن المدخل في ساحة انتظار السيارات.
  • حاول أن تصعد الدرج بدلاً من المصعد أو السلم المتحرك.
  • بدلًا من الدردشة عبر الإنترنت، تجول في المكان للتحدث مع زميلك.
  • حاول أن تأخذ طريقًا أطول إلى مكتبك.
  • تجنب إبقاء كل شيء في متناول اليد.
  • نظّم مساحة مكتبك بحيث تضطر إلى الوقوف للوصول إلى الأشياء التي غالبًا ما تحتاج إلى استخدامها مثل الملفات والهاتف والطابعة وما إلى ذلك.
  • احتفظ بكرة تمرين في مكتبك، مجرد الجلوس عليها لبعض الوقت يمكن أن يساعد في تحسين التوازن والمرونة.
  • يعد الوقوف لإنجاز الأشياء بدلاً من الجلوس خيارًا أفضل ، فالوقوف والتحرك لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة.
  • أداء التمارين البسيطة
  • جرب أداء تمارين بسيطة بجوار مكتبك أثناء وقت الغداء ، قف من مقعدك ومدد جسمك كلما استطعت.
  • تجول أثناء الحديث في التليفون
  • تجول أثناء التحدث على الهاتف المحمول.
  • تجنب تناول الغداء على المكتب، امشِ إلى غرفة الغداء بدلاً من ذلك.
  • إذا أمكن الحصول على محطة عمل دائمة.
  • فكر في عقد اجتماع على الأقدام.
  • حتى أثناء الجلوس، اضغط على أصابع قدميك وأرجِح ساقيك لتجنب التصلب.
  • شرب الكثير من الماء.
  • اشرب الكثير من الماء لتحافظ على رطوبتك، سيساعدك أيضًا بجعلك تمشي لقضاء فترات راحة منتظمة في الحمام.
  • أثناء الجلوس، تجنب انحناء الكتفين والرقبة للأمام، واجلس بشكل مستقيم، وحرك جسمك بشكل متكرر.
السلم المتحرك المكان للتحدث مع زميلك طريق ا أطول إلى مكتبك تمرين في مكتبك تحقيق نمط حياة صحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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