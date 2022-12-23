الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدربة بـ«كابيتانو مصر» تشكر «المتحدة»: منحونى الفرصة ولدينا مواهب رائعة

جريدة الدستور

وجهت سارة حسانين عضو في فريق كابيتانو مصر، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما منحت الفرصة لأطفال وشباب مصر الموهوبين في لعبة كرة القدم. 

 وقالت: «أشكر كل من منحوني الفرصة كي أكون أول سيدة تشارك في الجهاز الفني لكابيتانو مصر، مفيش مستحيل والمرأة تستطيع تدريب الرجال».

- لدينا مواهب كروية كثيرة يحتاجون إلى فرصة

وأضافت حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مصر لديها مواهب كثيرة، ونتمنى أن نخطط ونتدرب للتأهل إلى كأس العالم، لدينا مواهب رائعة، الأولاد ممتازون للغاية لكنهم كانوا في حاجة إلى فرصة».

وتابعت عضو في فريق كابيتانو مصر: «البرنامج سيذاع يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، وسيعتمد على المباريات، وسنتنافس على من سيفوز بكابيتانو مصر، ويشترك معنا عدد كبير من النجوم مثل شادي محمد ومحمد اليماني ومحمود أبوالدهب، وهذا المشروع مميز وسيكون له هدف كبير». 

وأضافت: «أجرينا اختبارات كثيرة، وتقدم للبرنامج 500 لاعب من كل المحافظات، وتمت التصفية حتى وصلنا إلى 148 لاعبًا، ولدينا مواهب كثيرة ورائعة».

كابيتانو مصر برنامج كابيتانو مصر سارة حسانين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر مواهب كرة القدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

ضبط 35 طن أعلاف ومستلزمات تصنيع مجهولة المصدر في القليوبية

الحكومة تنفى وقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع

عبدالمنعم السيد: رفع الفائدة 3% محاولة جيدة للسيطرة على التضخم و«الدولرة»

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ بورسعيد يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسى

إصابة 8 مواطنين فى حادثى سير بالبحيرة

«أوقاف الإسكندرية» تفتتح مسجد أبوبكر الصديق بالعامرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك