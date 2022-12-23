مدربة بـ«كابيتانو مصر» تشكر «المتحدة»: منحونى الفرصة ولدينا مواهب رائعة

وجهت سارة حسانين عضو في فريق كابيتانو مصر، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما منحت الفرصة لأطفال وشباب مصر الموهوبين في لعبة كرة القدم.

وقالت: «أشكر كل من منحوني الفرصة كي أكون أول سيدة تشارك في الجهاز الفني لكابيتانو مصر، مفيش مستحيل والمرأة تستطيع تدريب الرجال».

- لدينا مواهب كروية كثيرة يحتاجون إلى فرصة

وأضافت حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مصر لديها مواهب كثيرة، ونتمنى أن نخطط ونتدرب للتأهل إلى كأس العالم، لدينا مواهب رائعة، الأولاد ممتازون للغاية لكنهم كانوا في حاجة إلى فرصة».

وتابعت عضو في فريق كابيتانو مصر: «البرنامج سيذاع يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، وسيعتمد على المباريات، وسنتنافس على من سيفوز بكابيتانو مصر، ويشترك معنا عدد كبير من النجوم مثل شادي محمد ومحمد اليماني ومحمود أبوالدهب، وهذا المشروع مميز وسيكون له هدف كبير».

وأضافت: «أجرينا اختبارات كثيرة، وتقدم للبرنامج 500 لاعب من كل المحافظات، وتمت التصفية حتى وصلنا إلى 148 لاعبًا، ولدينا مواهب كثيرة ورائعة».