الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزها «مولان» و«ربانزل».. من هي صاحبة الصوت في نسخ «أفلام ديزني» العربية؟

منى الشاذلي
منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فرقة "أوبرا القاهرة"، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc، لتقدم الفرقة خلال الحلقة عروضًا غنائية ساحرة، مستوحاة من أفضل الأغاني التي قدمتها الشركة العالمية "ديزني".

تحدث نجوم الفرقة عن بداياتهم وتفاصيل مسيرتهم الموسيقية، لا سيما مع الفرقة ومع النسخ العربية من أفلام ديزني، في مقدمتهم جاكلين رفيق، سوليست بفرقة "أوبرا القاهرة"، والتي شاركت في أعمال ديزني منذ عام 1990، وقدمت العديد من الشخصيات الشهيرة مثل "مولان" و"ربانزل"، والتي قالت بدورها: "أنا شاركت في ديزني من 1990.. وفيلم "مولان" أول بطولة عملتها .. لقاء الخميسي كانت التمثيل وأنا الغناء.. وبعد كده لما اتعمل لغة عربية فصحى بقيت أنا اللي بمثل وبغني فيه.. و"ربانزل" برضو أنا اللي عملت دورها تمثيل وغنا".

أما عمرو مدحت، سوليست بفرقة "أوبرا القاهرة"، فأوضح أنه تخرج من المعهد العالي الموسيقى، ثم سافر للخارج بعدما انتهى من الدراسات العليا، قائلا: "سافرت عملت 2 ماستر كلاس في فنلندا.. بعد كده أخدت جايزة الدولة للإبداع أخدت منحة 6 شهور دراسة في تشيليا وبعدين رجعت مصر وكملت مع الفرقة".

من جهته، قال عزت غانم سوليست بالفرقة، إن "أوبرا القاهرة" واحدة من أعرق الفرق الموجودة في مصر والوطن العربي، مضيفا: "عددنا تقريبا 30 مغني.. الأوبرا مش حاجة سهلة، محتاجة دراسة وتدريب كتير .. ود. إيمان من ساعة ما مسكت الفرقة وهي بتدي فرص للشباب إنهم يدخلوا عن طريق اختبارات أداء من قبل لجنة كبيرة فيها مايستروهات كبار".

في نفس السياق، صنع نجوم فرقة "أوبرا القاهرة" داخل الأستوديو حالة خاصة، بتقديم مجموعة من أشهر الأغاني العالمية بأزياء خاصة مُصصمة لعمل العروض الفنية. كما قدمت الفرقة خلال اللقاء مجموعة من أغاني الكريسماس، بالإضافة لأغاني أفلام الرسوم المتحركة.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1994، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم برنامجها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت الفرقة في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

الشخصيات الشهيرة الشخص الشر الدراسات العليا الدول العلي العربي العرو العل

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