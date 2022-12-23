قتيلان وأربعة جرحى فى إطلاق النار بباريس

اثنان حالتهما خطرة..

أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، عن سقوط قتيلين وأربعة جرحى، اثنان حالتهما خطرة، في إطلاق النار في باريس.

وذكرت شبكة تليفزيون «بي.إف.إم» الفرنسية، اليوم الجمعة، أن شخصا على الأقل لقي مصرعه وأصيب عدة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم الجمعة.

وقالت شرطة باريس إنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت شبكة التليفزيون إن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به.

وذكر شاهد أن سبع أو ثماني طلقات نارية أطلقت، محدثة حالة من الفوضى في الشارع.