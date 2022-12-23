الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاضي» لـ«إكسترا نيوز»: الزيادة السكانية تلتهم ثمار الإنجازات

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

علق الكاتب الصحفي زكي القاضي، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية.

وقال “القاضي” إن الدولة بذلت جهودا واسعة في تطوير الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، ضمن مبادرات الصحة العامة، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي، فيما يتعلق بوحدات الرعاية الأساسية، هي توجيهات مهمة للغاية في هذه الفترة، وإنه كان من أهم نتائج الاجتماع الأخير مع وزير الصحة خالد عبد الغفار، وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، أنها خرجت بمجموعة من التوجيهات التي قد يكون ثمارها مهمة للغاية.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية لـ  قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من الإشارة الرئيسية إلى أن الرئيس السيسي وجه بإقامة مؤتمر سنوي فيما يخص بملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وهو الأمر الدولة المصرية معنية به للغاية إذ يخص الملف الهام، ملف الزيادة السكانية، متابعًا أن توجيهات كثيرة في الاجتماع الأخير كانت تدور حول نفس السياق، خاصة وأن ملف الزيادة السكانية هو الملف الأهم مؤخرا، خاصة وأنه يلتهم ثمار المشاريع القومية، ويلتهم الإنجازات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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