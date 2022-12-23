سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. واستمرار نشر فرق الطوارئ

تعرضت الإسكندرية، منذ قليل، لسقوط أمطار غزيرة على مناطق غرب ووسط المحافظة، صاحبها انخفاض في درجة الحرارة ورياح، استمرارا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها عروس البحر لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن مناطق حي العامرية غرب المحافظة وحي الجمرك بوسط المدينة شهدت أمطارًا غزيرة بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت صرف صحي الإسكندرية في بيان لها اليوم، أن المحافظة شهدت أمس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة زادت شدتها لغزيرة ببعض مناطق الإسكندرية.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالكيلو ٢٣ الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية والتي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معه دون أي تأثير على حركة السيارات.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار وصلت كثافتها لغزيرة ببعض المناطق مساءً خاصة مناطق غرب الإسكندرية.

تمركز المعدات وفرق الطوارئ

وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار الـ٢٤ ساعة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وتم التأكيد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وناشدت شركة الصرف المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن ١٧٥ أو على رسايل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

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