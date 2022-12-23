الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يعرض صفقة تبادلية لضم نجم الاتحاد السكندري

كولر
كولر

بدأت إدارة الكرة بالأهلي، تبحث بعض العروض المغرية على إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، من أجل إقناعه للحصول  على خدمات مروان عطية لاعب وسط الفريق السكندري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وكشف مصدر مسئول، أن موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على ضم اللاعب بعدما نال إعجابه الشديد بإمكانيات مروان عطية جعل الإدارة تبحث كل الطرق المغرية لضم اللاعب، لافتًا إلى أن إدارة التعاقدات اقترحت علي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بإبرام صفقة تبادلية علي إدارة زعيم الثغر للموافقة علي رحيل اللاعب.
وأشار المصدر إلى أن الأهلي عرض  الثلاثي عمار حمدي ومحمد محمود وعبدالرحمن رشدان مقابل انتقال مرون عطية للقلعة الحمراء في يناير القادم، لافتًا إلى أن إدارة الأحمر تنتظر عرض الأمر بشكل رسمي بعد الحصول علي موافقة كولر واللاعبيبن لبدء التفاوض مع اللاعب ومحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري. 

السويسري مارسيل كولر الاهلى مروان عطية محمد مصيلحي الاتحاد السكندرى لجنة التخطيط

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وائل لطفي

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