«التنمية الصناعية»: إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر

أعلن المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقتٍ زمني قليل للغاية.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، بمشاركة وحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، حيث التقى رئيس الهيئة بالمستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة لحل المشكلات التي تواجههم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين الصناعيين في المحافظة.

واستجاب المهندس محمد عبدالكريم، إلى مطالب المستثمرين في المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بحي الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة، معلنًا أنه سيتم تطوير فرع الهيئة بالمحافظة لتقديم الخدمات المتكاملة ورفع الإمكانيات الفنية لهذا الفرع وربطه بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك بهدف اقتصار الوقت والجهد عن المستثمرين في إطار سياسية المكينة التي تقوم عليها الهيئة حاليًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم في أقرب وقت رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات لمنطقة غرب جرجا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وإنهاء أعمال الشبكات بالمنطقة نهاية يناير 2023.

وقال "عبدالكريم"، إن الهيئة تسعى جاهدة للتواصل مع المستثمرين في المناطق الصناعية كافة، للتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للارتقاء بمعدلات التنمية الصناعية بصعيد مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب في ظل توافر العديد من مقومات الاستثمار لإقامة العديد من الصناعات بالصعيد تزامنًا مع المزايا التنافسية المتوافرة والتي تتيحها الدولة بمحافظات الوجه القبلي.

ووجّه المهندس محمد عبدالكريم، بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات التي تعيق حركة الناقلات في مدة أقصاها يناير 2023 بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتي أظهرت روح التعاون والمرونة وتضافرت الجهود من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج في سوهاج.

وأضاف "عبدالكريم" أن الهيئة تحرص على تحقيق مزيد من التواصل مع المستثمرين الفترة المقبلة من خلال الزيارات الميدانية بجانب تطوير خدمات التواصل والتي منها منظومة خدمة العملاء والخط الساخن بالهيئة والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساعدة، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الخدمات لتيسير الإجراءات على المستثمرين.