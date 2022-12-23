3 مصابين في مشاجرة بمركز كفر صقر بالشرقية

أُصيب 3 أشخاص، بمحافظة الشرقية، بعد تعدي آخرين عليهم في مشاجرة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى كفر صقر المركزي، كل من: (محمد.أ.ال)، 16 سنة، مقيم حي النصر، بمركز كفر صقر، مصابًا بجروح متفرقة بالظهر، وجرح باليد اليسرى، و(عبد التفاح.ص.م)، 19 سنة، مقيم البوها، دائرة مركز كفر صقر، مصاب بجرحين بالرأس، و(محمد.ر.ال)، 19 سنة، مقيم البوها، دائرة مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، مصابًا بكدمة بالرأس و قطع بالوتر الزندى باليد اليمنى.

وتبيّن إصابتهم في وقوع مشاجرة وتعدي من آخرين بناحية البوها المحطة، بمركز كفر صقر، مما أحدث إصابتهم.

وتم نقلهم لمستشفى كفر صقر المركزي، وخروج المصابين الأولين بمعرفة الشرطة، فيما تم حجز المصاب الثالث بقسم الجراحة بالمستشفى.