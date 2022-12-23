الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإرشاد الزراعي» ينهي فعاليات البرنامج التدريبي «نشر وتبني المستحدثات الزراعية»

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان: "نشر وتبني المستحدثات الزراعية"، بمحافظات: (أسيوط، والفيوم، والمنوفية).

وقال الدكتور ياسر الحميري، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب، إن البرنامج جاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حيث استهدف تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين والمهندسين الزراعيين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بنشر وتبنى المستحدثات الزراعية.

وأضاف أن البرنامج تناول عددًا من الموضوعات والمحاور على رأسها: مفهوم وخصائص وأنواع المستحدثات الزراعية، ومفهوم نشر المستحدثات ومراحل نقلها، كما تضمن البرنامج عرضًا مفصلًا لمفهوم وخصائص ومراحل عملية تبني المستحدثات الزراعية، إضافة إلى تعريف المتدربين بفئات المتبنين، والعوامل المؤثرة على تبني المستحدثات الزراعية، كما تضمن توضيحًا لمحددات قبول المستحدثات الزراعية والمشكلات التي تعوق نشر وتبني المستحدثات الزراعية.

وأشار وكيل المعهد، إلى أن البرنامج شهد حضورًا مكثفًا من المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة والتعاون الزراعي بالمحافظات المعنية، حيث شارك فيه نحو 90 متدربًا من هذه المحافظات، كما شارك في تنفيذ فعالياته نحو 30 باحثًا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

وقال الحيمري، إن هذا البرنامج التدريبي وغيره من الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التي ينفذها المعهد، تأتي في ضوء توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن، مدير المعهد.

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