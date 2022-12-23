عماد الدين حسين: الدولة قدمت حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين إلى الصعيد

أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، أن الاهتمام الذي حدث في السنوات الأخيرة بتنمية خط الصعيد عن طريق إطلاق العديد من المبادرات على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، يعكس اتجاه الدولة لتنمية مصر ككل وليس العاصمة فقط.

وقال "حسين" إن الصعيد ظل مهملًا لفترات طويلة جدًا في أغلب خطط التنمية، حيث كانت توجه غالبية الاستثمارات إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحًا أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين إلى الصعيد.

وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن العمل الأهلي في الفترة الأخيرة شهد قفزة غير مسبوقة، حيث قدم التحالف الوطني والذي يضم 24 مؤسسة، الكثير من الخدمات، كما تم إطلاق العديد من المبادرات على رأسها شهر الخير وقطار الخير وستر وعافية، وأيضًا تقديم دعم إلى 420 ألف أسرة.