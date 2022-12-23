رفع 5700 طن مخلفات وقمامة من شوارع الإسماعيلية خلال أسبوع

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٥٧٠٩ طن خلال الفترة من ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

في مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب ٥٨ طنا.

وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي ٨٠ طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٣٨ طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ ثان مدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها بـ١٣١٧ طنا ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينةالإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٩٢٠ طنا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٩٢٤ طنا قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها ٣٠٠ طن من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٤٢٠ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٤٠٠ طن من القمامة و١٢٠طنا مواد صلبة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة و المخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٥٦٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٥ أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.