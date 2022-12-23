الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي: مصر حققت مكاسب كثيرة من المشاركة في مؤتمر بغداد

مؤتمر بغداد
مؤتمر بغداد

أكد المحلل السياسي أيمن السيسي، أن مصر حققت الكثير من المكاسب من المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال خلال مداخلة لـ قناة «إكسترا نيوز»، إن المشاركة في مؤتمر بغداد تؤكد توجه الدولة وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالخروج بالمنطقة العربية وتحديدًا العراق من الأزمات، خاصة مع توترات العالم الآن، مشيرًا إلى أن العالم الآن يمر بتغيرات مزلزلة وحاسمة وقاسية جدًا، فإذا لم تستبق الدول التي تمتلك إمكانيات جيدة، بتعزيز الاقتصاد وتعزيز الأمن.

وتابع: سيؤدي هذا الأمر إلى دخول هذه الدول إلى مرحلة أسوأ مما عليها في الأوقات الأخيرة والحالية، لافتًا إلى أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب العراقي، خلال مشاركته في المؤتمر، من أهم الرسائل التي تم توجيهها بشكل واضح وعلني.

وأكد، أن العراق برغم ما تمتلكه من إمكانيات هائلة واحتياطي نقدي وإنتاج نفطي، إلا أنها وصلت لمرحلة سيئة للغاية، بعدما أصبح 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر وهو أمر مستغرب حد وصفه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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