شرطة التموين تضبط 2056 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 6 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (38,370 طن أرز أبيض "عيني")، و37 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (21,197 طن أرز أبيض "عيني")، و10 قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (146,702 طن أرز شعير "عيني").

كما تمكنت الحملات من ضبط 229 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (906,663 طن أرز شعير "مستندي") ، قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (3,500 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، و10 قضايا غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (67,050 طن أعلاف حيوانية "عيني").

وضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (104,273 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 7,535 طن دقيق أبيض "عينى") ، وكذا ضبط 502 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (6,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,350 طن "مكرونة - ملح" – 10 طن أسمدة زراعية – 2541 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط 946 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندي – عيني" – 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 565 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" – 250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عيني").

وتم ضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (طن "أسمدة مدعمة" – 29020 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" – 1814 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (1324,640 طن "مستندى – عيني") أبرزها (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عيني" - 14,035 طن دقيق أبيض "عينى" – 59,567 طن أرز أبيض "عيني" - 146,702 طن أرز شعير "عيني" – 906,663 طن أرز شعير "مستندي" - 108,623 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - طن "أسمدة مدعمة" - 91,780 طن أعلاف حيوانية "عيني" - 10 طن أسمدة زراعية - 29020 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"– 1814 إسطوانة بوتاجاز - 2541 عبوة سجائر)