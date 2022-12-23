نقابة البترول تختتم برنامج تنمية المهارات الإعلامية

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم، الدورة التدريبية تنمية المهارات الإعلامية للنقابين التي نظمتها النقابة العامة للبترول، وذلك بمركز التدريب المركزي بمنار مصر للبترول بمحافظة القاهرة.

شارك في الدوره مجموعة من أعضاء اللجان الإعلامية والمركز الإعلامي للنقابه العامه من العاملين بشركات البترول بجميع المحافظات، والتي انطلقت يوم الأحد 2022/12/18، وانتهت أمس الخميس 2022/12/22.

حاضر في البرنامج التدريبي الدكتور ممدوح البيلي، أستاذ دكتور بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي وائل عبد العزيز مدير تحرير موقع وجريدة الطريق.

تتناول الدورة التدريبة للنقابين العديد من المحاور العملي والنظرى، أهمها مفهوم الخبر، وعناصر القيمة الخبرية، ومهارات الكتابه الخبريه، وصياغه العناوين وكتابه التقارير الصحفيه، وقواعد ومهارات تقديم وإدارة اللقاءات والبرامج التلفزيونية، كما تضمن البرنامج جوانب تطبيقية من فنون المونتاج ومهارات صياغة الأسئلة، والمقدمة والخاتمة ومهارات الحديث، والإنصات أثناء اللقاءات، بينما تناول اليوم الختامي عرض فيلما تسجيليا عن إنجازات المركز الإعلامي خلال الدورة النقابية الماضية والحالية لم تم من فاعليات ومشاركات، بالإضافة إلى إبراز عدد من الرموز الإعلامية داخل أمانة الإعلام بالنقابة.

وقال محمد جبران، إن التدريب هو الهدف الأساسي، حيث يعد حافزاً للأعضاء النقابيبن داخل النقابة، حيث كان هناك إيجابية ورغبة وقناعة بأهمية التأهيل والتدريب كعامل أساسي في صناعة الإعلام الاحترافي داخل النقابة وبالنتيجة تطوير الخطاب الإعلامي للنقابة والذي يجب أن يكون أكثر قرباً من العامل وأكثر قوة في مجابهة الإعلام المغرض.‏‏

وأضاف أن النقابة العامة تسعى دائمًا لعمل دورات تثقيفية، لتنميه مهارات الأعضاء داخل اللجان النقابية بالشركات لنشر الروح الثقافية بين الأعضاء والعاملين وتوصيل رساله اعلامية هادفة ذو مصداقية.

وأشاد جبران بالدور الذي تقوم به اللجنة الإعلامية والمركز الإعلامي داخل نقابة البترول، من تغطية شاملة لجميع الفاعليات سواء كان زيارات للشركات أو مؤتمرات، أو احتفالات تهم العاملين واسرهم.

وأكد «رئيس نقابة البترول» على الاستمرار في تلك النوعية من الدورات التثقيفية وتدريب النقابيين على المفاوضة الجماعية والتواصل مع العمال بشكل مباشر.

وقال هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للبترول، إن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد إعلاميين على أعلى مستوى داخل قطاع البترول ، للظهور بالشكل التي يليق بنقابة عريقة وقطاع عريق مثل قطاع البترول، وضم البرنامج طرق التدريب على المهارات المختلفة في الإعلام.

وأضاف زاد الدين أن المركز الإعلامي يسعى دائما إلى التطوير داخل المنابر الإعلامية والكوادر العاملة في المجال الإعلامي، لتقديم إعلام هادف وقادر على توصيل الرسالة.

وتخلل الختام توزيع الشهادات للمتدربين المشاركين الذي بلغ عددهم ما يقارب 68 مشاركاً من مختلف شركات قطاع البترول.

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