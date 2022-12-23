الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأنباء الكويتية» تبرز توجيهات الرئيس السيسى بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية"، إن الرئيس السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المهندس طارق الملا عرض خلال الاجتماع الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقًا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقًا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.

احتياجات السوق المحلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البترول والثروة المعدنية الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجال الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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