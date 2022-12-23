الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الفول» بـ 30 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة 23 ديسمبر.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل أسعار الفول المستورد 30 جنيهًا.

 

وسجل أسعار الفول المجروش 34 جنيهًا.

 

بينما سل أسعار العدس الأصفر سائب 35 جنيهًا.

 

وسجلت أسعار العدس بجبة سائب 34 جنيهًا.

 

وسجلت أسعار اللوبيا الجافة مستورد سائب 30 إلى 34 جنيهًا.

 

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستورد سائب 30 جنيها.

 

وسجلت أسعار الحمص 32 جنيهًا.

 

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار بـ32 جنيهًا.

 

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

 

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

 

أسعار الفول بالطن اليوم 

 

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ أرضه.

 

وسجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 20000 جنيه معبأ أرضه.

 

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ أرضه.

 

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ أرضه.

 

وبلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ أرضه.

أسعار السمسم بالطن اليوم 

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه 47 ألف جنيه.

 

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

 

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه أرضه.

 

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

 

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

 

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

 

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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