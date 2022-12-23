أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الجمعة فى الأسواق

شهدت أسعار الأسمدة، استقرارًا في السوق المحلية اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

– سجلت أسعار اليوريا اليوم 8200 جنيه للطن.

– سجلت سعر النترات عند 8000 جنيه للطن .

– سجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5% 2500 جنيه للطن.

– سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% لـ3500 جنيه.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لمعدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٩ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٦.٥ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى.

وجاءت صادرات مواد البناء فى المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو ٧٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من ٤.٨ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٥.١ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى، وفى المقابل استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ عند ما قيمته ٣٫١ مليار دولار؛ لتحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الصادرات غير البترولية.

وأشار التقرير إلى تحقيق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة خلال الفترة من يناير- سبتمبر ٢٠٢٢، حيث شهدت صادرات الأسمدة معدل نمو بلغت نسبته ٥٨٪، حيث زادت الصادرات من ١.٥ مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٢.٤ مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان تقرير المجلس قد كشف عن التحسن فى أداء الصادرات غير البترولية “موزعة على القطاعات المختلفة” مما قيمته ٢٤٫٣ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي ٢٠٢١ إلى ما قيمته أكثر من ٢٧٫٥ مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الحالي ٢٠٢٢، بنسبة نمو بلغت نحو ١٣٪.