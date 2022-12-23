نقطة انطلاق جديدة للتعاون.. محلل سياسى يتحدث عن مخرجات القمة الأمريكية الإفريقية

أكد المحلل السياسي جمال رائف، أن مخرجات القمة الأمريكية الإفريقية، تعتبر نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين القارات.

وقال رائف، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، إن هذه القمة عقدت لتكون هناك مسافة أقرب بين دول قارة إفريقيا من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، مضيفًا أن هناك 8 سنوات كاملة بين عقد القمة الأولى والثانية، ما أثر بشكل مباشر على العلاقات بين أمريكا ودول القارة السمراء، وأدى إلى تراجع التبادل التجاري بشكل كبير وواضح.

وأكد المحلل السياسي أن هذه القمة كانت مهمة للغاية، لأنها أظهرت الإرادة السياسية الأمريكية ورغبة دول إفريقيا في تحسين العلاقات والارتقاء بها وبحجم التبادل التجاري، الذي أصبح لا يليق بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، لافتًا إلى أن القمة نتج عنها مجالات جديدة وغير اعتيادية للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، والخروج عن إطار المحدود، خاصة بعدما تحدثت أمريكا عن 100 مليون دولار كمحفظة استثمارية.

وكان شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الإفريقية الأمريكية.

وأكد الرئيس في القمة الأمريكية الإفريقية أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنًا قوميًا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.