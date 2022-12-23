الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى بنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيبت فتاة وطفلتان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي باتجاه محافظة المنيا بالقرب من كمين قصر النيل، في المسافة ما بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وتم نقلهن بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، ونتج عنه إصابة فتاة وطفلتين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

استقبلت طوارئ مستشفى الفيوم العام المصابات في الحادث وهن؛ "لمياء.خ.س" علي 23 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و"سما.ع.ف" 7 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، "مالك.ع" 3 سنوات، مصابًا باشتباه كسر في الذراع اليمنى واليسرى.

الطريق الصحراوي الغربي الفيوم وبني سويف انقلاب سيارة ميكروباص أمن بني سويف حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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