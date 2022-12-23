الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صناعات الفضاء الكورية تبدأ الإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة صناعات الفضاء الكورية "كيه أيه إي"، اليوم الجمعة، عن بدء الشركة في الإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة "إل أيه أتش" المحلية التي طورتها، لأول مرة.

وتعد المروحية المسلحة الخفيفة هي ثاني مروحية مطورة محليًا بعد مروحية "سوريون".

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، إنها وقعت على صفقة للإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة بقيمة 302 مليار وون (235.4 مليون دولار أمريكي).

وتضم الصفقة 10 طائرات وتدريب المشغلين وتعويم الصيانة.

وتبلغ مدة المشروع 36 شهرًا، ومن المقرر التسليم الأول في ديسمبر 2024.

وستحل المروحية المسلحة الخفيفة محل المروحيات القديمة من طرازي "إم دي 500" و"أيه أتش-1إس"، في أداء مهام الضربات الجوية ضد المركبات المدرعة.

يذكر أن المروحية المسلحة الخفيفة مجهزة بصاروخ جو- أرض (إيه جي إم) محلي ومدفع رشاش من عيار 20 ملم وصاروخ من عيار 220 ملم، وتأتي أيضًا مع نظام ربط البيانات التكتيكي المشترك الكوري.

وتخطط "كيه أيه إي" لإنتاج وتوريد المروحيات المسلحة الخفيفة باستمرار حتى عام 2031.

صناعات الفضاء الكورية المروحية المسلحة الخفيفة بداية الانتاج صفقة بقيمة 302 مليار وون مروحية محلية الصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

اليوم.. انطلاق انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

كوريا الشمالية تنفى إمداد روسيا بذخائر.. وتندد بحصول أوكرانيا على أسلحة فتاكة

بعد الطقس السيئ أمس.. «صرف الإسكندرية» رفع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

«صحة الإسكندرية» تؤمن ماراثون «زايد الخيرى» بـ5 فرق طبية

سويلم: تطبيق غرامات تبديد المياه حال الري بالغمر في الأراضي الرملية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك