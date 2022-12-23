صناعات الفضاء الكورية تبدأ الإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة

أعلنت شركة صناعات الفضاء الكورية "كيه أيه إي"، اليوم الجمعة، عن بدء الشركة في الإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة "إل أيه أتش" المحلية التي طورتها، لأول مرة.

وتعد المروحية المسلحة الخفيفة هي ثاني مروحية مطورة محليًا بعد مروحية "سوريون".

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، إنها وقعت على صفقة للإنتاج الضخم للمروحية المسلحة الخفيفة بقيمة 302 مليار وون (235.4 مليون دولار أمريكي).

وتضم الصفقة 10 طائرات وتدريب المشغلين وتعويم الصيانة.

وتبلغ مدة المشروع 36 شهرًا، ومن المقرر التسليم الأول في ديسمبر 2024.

وستحل المروحية المسلحة الخفيفة محل المروحيات القديمة من طرازي "إم دي 500" و"أيه أتش-1إس"، في أداء مهام الضربات الجوية ضد المركبات المدرعة.

يذكر أن المروحية المسلحة الخفيفة مجهزة بصاروخ جو- أرض (إيه جي إم) محلي ومدفع رشاش من عيار 20 ملم وصاروخ من عيار 220 ملم، وتأتي أيضًا مع نظام ربط البيانات التكتيكي المشترك الكوري.

وتخطط "كيه أيه إي" لإنتاج وتوريد المروحيات المسلحة الخفيفة باستمرار حتى عام 2031.