«فويس أوف أمريكا»: مصر تسعى لأن تكون مركزًا جديدًا لصناعة السيارات الكهربائية

قال موقع إذاعة "فويس أوف أمريكا"، إن مصر تسعى لأن تكون مركزًا جديدًا لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف الموقع في تقريره، أن مصر تشهد أشكالًا جديدة من الدعم الحكومي والشراكات القائمة على التكنولوجيا مع شركات السيارات العالمية لبناء نظام بيئي قوي للسيارات الكهربائية.

ذكر التقرير، أن المحاولات السابقة لبناء ما يسمى بالسيارات "الوطنية" تعثرت في المنطقة بسبب مشكلات الجودة ونقص الحماس للعلامة التجارية.

ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي ، كان ميثاق "رمسيس" المصغر في مصر يرمز إلى سعي المقاطعة للاكتفاء الذاتي.

في حين روج له زعيم مصر ما بعد الاستعمار، الرئيس جمال عبد الناصر، فإن خط تجميع رمسيس المكون من خمس إلى ست سيارات في اليوم وسمعته لعدم الموثوقية الميكانيكية حُكم عليهما بالعلامة التجارية الوطنية.

احتفظ "ناصر" وقتها بسيارته الرئاسية، كاديلاك فليتوود عام 1962، وبحلول عام 1972، توقف مصنع النصر للسيارات المملوك للدولة عن إنتاج رمسيس.

تحولت شركة النصر لإنتاج موديلات فيات مرخصة من قبل الشركة المصنعة التركية توفاش.

أوضح التقرير، في يناير الماضي أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملاحظات عن الطموح الناصري، قائلًا لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ إنه ملتزم شخصيًا برؤية السيارات الكهربائية التي تُصنع في مصر.

وقال "السيسي"، تحركنا بسرعة لإقامة شراكة مع العديد من الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر"، "ابتداء من عام 2023 سننتج أول سيارة كهربائية مصرية.

وفي نفس المناسبة، أعلن هشام توفيق، وزير المشاريع العامة، أن شركة النصر للسيارات المملوكة للجيش تتفاوض مع مصنعي السيارات الصينيين للوفاء بالتوجيه الرئاسي.

وفي الوقت نفسه في القطاع الخاص في البلاد، تقوم جنرال موتورز وشريكتها المصرية المنصور للسيارات ببناء منشأة لطرح سيارة كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم Lyriq في مصر بحلول نهاية العام المقبل.

وتخطط جنرال موتورز الشرق الأوسط لإطلاق 13 سيارة كهربائية جديدة كليًا، وبناء مجموعة EV تتضمن شفروليه بولت الكهربائية، وهي سيارة هامر EV.

في الفترة التي تسبق مؤتمر COP 27 المستضاف محليًا، قطعت مصر خطوات ملحوظة في بناء شبكة من محطات الشحن السريع بالتيار المستمر التي يتطلبها أسطول كهربائي.

تعمل شركة إنفينيتي باور - وهي مشروع مشترك بين شركة إنفينيتي إنرجي المصرية وشركة مصدر الإماراتية - بالفعل حول 440 نقطة شحن في جميع أنحاء البلاد.

تقوم الشركة بتغذية الشبكة بالكهرباء من حديقة بنبان للطاقة الشمسية الضخمة التي تبلغ مساحتها 37.2 كيلومتر مربع (14.4 ميل مربع) في أسوان.

قال مدير التسويق كريم الجزار: "نتوقع رؤية ما يصل إلى سبعة آلاف مركبة كهربائية إضافية على الطريق في عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 10٪ في المستقبل"، "نحن نفي بخطط الحكومة لبناء نظام بيئي قوي للسيارات الكهربائية."