حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية «هذه ليست غرفتك» بدار المرايا

تنظم دار المرايا للنشر، حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك"، للكاتب كريم محسن، وذلك في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 27 ديسمبر الجاري.

ويناقش المجموعة الشاعر دكتور وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وتدير اللقاء الناشرة دينا قابيل، وذلك بمقر دار المرايا للثقافة والفنون، والصادر عنها المجموعة القصصية “هذه ليست غرفتك”، للكاتب كريم محسن.

و"كريم محسن"، كاتب وقاصّ من مصر، شارك في مشروع قصص القاهرة القصيرة الذي نظّمه "معهد جوته" عام 2018، ينشر كتاباته في عدة مواقع مثل: الجمهورية والمنصة ومدينة وبورينج بوكس (كتب مملّة)، ومدونة ختم السلطان.

ومن إحدى قصص مجموعة “هذه ليست غرفتك” للكاتب كريم محسن، والمعنونة بـ “ثقوب في رأسه”، نقرأ: "غرفته تمتد بلا حدود، عندما أزوره لا أعرف أين تبدأ غرفته؟ وأين تنتهي؟ مرة أجد سريره في منتصف الصالة التي يفضي إليها باب الشقة، حينها يبدو المكان مساحة حرة، تُطوعها العائلة لتصبح صالة تحتوي على صالون مدهب أنيق لاستقبال الأقارب والأصدقاء القدامى، ويطوعها الصغير لتتحول إلى غرفة نومه، صراع على احتلال المكان والتحكم في تشكيله، مرة أخرى، أكتشف بعد فتح باب الشقة ونزول السلالم والخروج من باب العمارة، أنني ما زلت في غرفته.

داخل غرفته يمكننا خلق العالم وتغييره في أذهاننا كيفما نشاء، لتتحول خيالاتنا إلى صورة حية أمامنا. نتخيل العالم بدون جاذبية، وبعدها بلحظات، يمكننا السباحة في فضاء الغرفة/الصالة لساعات بلا ملل.

وبحسب الناشر عن المجموعة القصصية “هذه ليست غرفتك”: تنطلق القصص من أسئلة حول الموت واللغة والعائلة والرغبة، في إطار يدمج العام بالخاص ليتجاوز شخصيات المجموعة وأحداثها إلى ما هو أبعد.

على مدار المجموعة، نتعرف على أماكن تتغير أبعادها، وأجساد تتحول وتتبدل، ولغات لم يوجد لها اسم بعد، وزاوية حائط تحدق في سكان الشقة وطفل يكتشف العالم من خلال جسده الصغير، وأشخاص يعيشون في غرف لا ينتمون لها ويطمحون للمستحيل.