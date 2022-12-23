انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 مناطق بمدينة نصر.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق (أرض الجولف مدينة نصر، الإمداد والتموين، عمارات رامو، شباب المهندسين، منطقة سيتي ستارز، عمارات المدفعية، جزء من المنطقة السادسة)، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24-12-2022.

وأوضحت شركة المياه أن سبب الانقطاع نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحد فخرى بمدينة نصر.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.