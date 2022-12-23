ربيع: لا أملك بيع أو تأجير قناة السويس (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يملك بيع أو تأجير قناة السويس، مؤكدًا أن القناة تحت السيادة المصرية بنص الدستور وكل حبة رمل هي ملك للمصريين.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل وطني وأنقذ مصر ونفذ مشروعات عملاقة خلال 5 سنوات كادت أن تنفذ في 50 سنة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قناة السويس الجديدة واجهت العديد من الشائعات المغرضة والتشكيك في نجاح المشروع وأن أموال المصريين ستهدر في الأرض، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس تضاعفت إلى 8 مليارات دولار حاليا.