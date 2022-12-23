المملكة المتحدة تدين قرار إغلاق الجامعات للنساء فى أفغانستان

أدانت المملكة المتحدة، قرار حركة طالبان في أفغانستان بشأن إغلاق الجامعات للنساء في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث اللورد (طارق) أحمد من ويمبلدون - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "تدين المملكة المتحدة بشدة قرار طالبان إغلاق الجامعات للنساء في جميع أنحاء أفغانستان ويمثل هذا التقييد انتهاكًا آخر لحقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات وليس له أي أساس ديني أو أخلاقي".

وأكد البيان أن النساء والفتيات الأفغانيات يجب أن يكون لهن رأي في مستقبلهن وأن يكن قادرات على المساهمة بشكل كامل ومتساو في المجتمع، مطالبا حركة طالبان بالتراجع عن قراراتهم بشأن التعليم ، بما في ذلك قرار 23 مارس 2022 بحظر وصول الفتيات إلى المدارس الثانوية.

وأضاف البيان أن "تعليم النساء وتمكينهن في أفغانستان أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد - وبدون ذلك لن تحقق البلاد الاستقرار أو الازدهار على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن حظر التعليم لن يؤدي إلا إلى استمرار الهجرة الجماعية للأفغان المتعلمين مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحالية.