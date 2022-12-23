أول رد من كوريا الشمالية على تقديمها ذخائر لروسيا

علقت كوريا الشمالية على اتهامات وتقارير صحفية، قالت إن بيونج يانج قدمت ذخائر لروسيا من أجل استخدامها في حربها الدائرة بأوكرانيا.

ونفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الاتهامات، قائلة إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية: "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية، أن كوريا قدمت ذخائر لروسيا، هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير".

كما كانت واشنطن قالت إن مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة استلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية، للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن "فاجنر تبحث في أنحاء العالم عن موردي أسلحة لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن كوريا الشمالية أكملت تسليم شحنة مبدئية من الأسلحة لفاجنر، التي دفعت مقابل العتاد".

وتابع: "في الشهر الماضي، أرسلت كوريا الشمالية شحنة صواريخ وقذائف لقوات المشاة إلى روسيا كي تستخدمها فاجنر".

ونفى مالك شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين ذلك، ووصفه بأنه "ثرثرة وتكهنات".

وقال بريجوجين، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لدى كيربي "عادة الإدلاء بتصريحات بناء على تكهنات".

وأضاف: "الجميع يعلم أن كوريا الشمالية لم تزود روسيا بأي أسلحة منذ فترة طويلة. ولم تبذل أي جهود من هذا القبيل. بالتالي فإن توريد الأسلحة من كوريا الشمالية ليس سوى ثرثرة وتكهنات".

وتأسست مجموعة "فاجنر" عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأثارت تمردًا انفصاليًا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تقدر أن هناك 50 ألف فرد من مسلحي "فاجنر" في أوكرانيا، من بينهم عشرة آلاف متعاقد و40 ألف مجند محكوم عليه من سجون روسية.

والتقدير الأمريكي هو أن كمية العتاد التي سلمتها كوريا الشمالية لروسيا لن تغير وقائع المعركة في أوكرانيا، لكن من المتوقع أن يتم تسليم المزيد منها.

وبعد أن قال البيت الأبيض في نوفمبر، إن بيونج يانج تزود روسيا سرًا بعدد "كبير" من قذائف المدفعية، قالت كوريا الشمالية إنها لم تجر أبدًا تعاملات أسلحة مع روسيا، وليس لديها خطط للقيام بذلك.