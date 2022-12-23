استمرار هطول الأمطار على أنحاء متفرقة بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، مع استمرار موجة الطقس السيئ التي تجتاح المدينة، تزامنًا مع أنواء الفيضة الصغرى.

وتعرضت العديد من المناطق بأحياء المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة، مع السيطرة على رفع مياه الأمطار بمعدات شركة الصرف الصحي على الفور.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات وعلى خفض مناسيب البيارات واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لرصد أي معوقات بالشارع السكندري، ومتابعة حالة الشارع السكندري، وتمركز سيارات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

وتمت إزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها، والتأكد من عدم تأثرها بحالة الطقس، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وكانت قد أهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين بتوخي الحذر ‏واتباع عدد من التعليمات خلال اضطراب حالة الطقس للحفاظ على سلامتهم وهي كالآتي:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أمطار على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية