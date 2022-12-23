لاعب عربى ضمن القائمة النهائية لأفضل حارس بالعالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة المرشحين النهائية، لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، والتي ضمت المغربي ياسين بونو.

وكشف فيفا عن 7 مرشحين لجائزة "أفضل حارس مرمى في العالم"، والتي ستقدم ضمن حفل فيفا لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

ويقام حفل جوائز فيفا لأفضل اللاعبين بالعالم "جوائز ذا بيست" يوم 27 فبراير 2023، أي بعد شهرين من اليوم.

تقييم أداء أفضل حارس بالعالم سيكون استنادا على أداء كل حارس مرمى في الفترة بين أغسطس 2021 وديسمبر 2022.

عادة يقيم الأداء من أغسطس حتى أغسطس الذي يليه، لكن تم تمديد المدة كي يشمل التقييم أداء اللاعبين في بطولة كأس العالم التي ختمت قبل أيام.

من المرشحون؟

البرازيلي أليسون (ليفربول الإنجليزي)

المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي)

الفرنسي مايك ماينان (أي سي ميلان الإيطالي)

الأرجنتيني إمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني)