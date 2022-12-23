الاتحاد السكندرى يرد على انتقال نجمه للأهلى: أعطينا كلمة لـ مرتضى منصور

تحدث محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن إمكانية انتقال نجم الفريق، مروان عطية إلى النادي الأهلي، وحقيقة طلب الأخير ضم اللاعب.

وقال سلامة، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس": "الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: لم تصلنا أي عروض رسمية حتى الآن بشأن مروان عطية، سواء من الأهلي أو غيره من الأندية، كنا في اجتماع مجلس إدارة بالأمس، ولم يتم طرح النقاش حول أي لاعب، لو وصلنا أي عروض سيتم مناقشتها، ومحمد مصيلحي رئيس النادي يتشاور مع المجلس بالكامل في أي شئ يخص العروض التي تصل للاعبين".

وحول إمكانية بيعه في شهر يناير، قال: "نحن في زمن البيزنس، ولم نغلق أي شيء بشأن بيع أي لاعب، لا يوجد ثوابت مطلقة، وبيع أي لاعب مربوط بالحالة الفنية ومستوى الفريق، وايضا بأعضاء مجلس الإدارة أن يتخذ قرار جماعي، دائما نبحث عن احتياجات الفريق".

وأردف: "الباب ليس مغلق أمام رحيل مروان عطية، وكل الأمور متاحة بشأن اللاعب، وسنتعاقد مع صفقات جديدة أيضًا".

واستطرد: "محمد مصيلحي رئيس النادي يبحث عن مصلحة نادي الاتحاد السكندري فقط، وسبق وأعطى كلمة لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقد يكون لهم الأولوية، لكن الأمر مربوط بمصلحة النادي من الناحية المالية بكل تأكيد، وكل الخيارات مطروحة بشأن اللاعب، الحديث عن انتقال اللاعب للزمالك كان في الميركاتو الصيفي الماضي".