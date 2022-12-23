الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ناسا تعلن موت إنسايت على الكوكب الأحمر

ناسا
ناسا

ودعت وكالة ناسا برنامج إنسايت (Insight) بعد أكثر من أربع سنوات من الخدمة على سطح الكوكب الأحمر.

 

وأعلن فريق مراقبة البعثة زوال مسبار المريخ يوم الأربعاء 21 ديسمير، بعد محاولتين فاشلتين للاتصال بالمركبة.

 

 

وقال الفريق في مختبر الدفع النفاث، التابع لناسا، إن سبب "موت" إنسايت هو نفاد طاقة بطاريات المركبة – والتي أطلق عليها مهندسو الوكالة اسم "الحافلة الميتة".

 

وكانت آخر مرة تواصلت فيها مركبة الإنزال مع الأرض في 15 ديسمبر، لكن فريق التحكم في المهمة قرر إعلان انتهاء المهمة إذا فوتت إنسايت محاولتي اتصال.

 

ونشر حساب إنسايت الرسمي على "تويتر"، يوم الثلاثاء، ما يعتقد أنه آخر صورة التقطتها المركبة المريخية.

 

ورصدت مركبة إنسايت أكثر من 1300 هزة أرضية باستخدام مقياس الزلازل الفرنسي الصنع، بما في ذلك العديد من الزلازل الناجمة عن ضربات النيازك، منذ الهبوط على المريخ في عام 2018.

 

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لوكالة ناسا في واشنطن، في بيان: "لقد شاهدت إطلاق هذه المهمة وهبوطها، وبينما أقول وداعا لمركبة فضائية وهو أمر محزن دائما، فإن العلم الرائع الذي أجرته إنسايت يشكل سببا للاحتفال. البيانات الزلزالية وحدها من هذا المسبار تقدم رؤى هائلة ليس فقط للمريخ ولكن ايضا للأجسام الصخرية الأخرى، بما في ذلك الأرض".

 

وتُظهر الصورة النهائية لإنسايت مقياس الزلازل، والتجربة الزلزالية للهيكل الداخلي (SEIS)، كأداة دائرية على شكل قبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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