أمريكا توسع نطاق عقوبات ضد روسيا لتشمل 10 كيانات بحرية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية، لتحميل مؤسسة الدفاع الروسية تكاليف باهظة ردًا على الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن -فى بيان صحفى نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني- "التزام واشنطن بفرض المزيد من العواقب الوخيمة على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وداعمى الحرب الروسية ضد أوكرانيا".



وأضاف أنه فى أعقاب العمليات البحرية الروسية ضد الموانئ الأوكرانية، بما فى ذلك تلك التى توفر الغذاء والحبوب التى تشتد الحاجة إليها، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات بحرية روسية وفقًا للأمر التنفيذى رقم 14024.



وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على استخدام جميع التدابير المناسبة لردع الهجمات الروسية على أوكرانيا- سواء كانت تلك الهجمات من الجو أو البر أو البحر.



وأفاد وزير الخارجية الأمريكى بأن إجراءات المساءلة تؤكد رسالة بسيطة مفادها بأنه يجب على الكرملين إنهاء حملته الوحشية ضد أوكرانيا، على حد تعبيره.