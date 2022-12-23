الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الأسرة التونسية تصدر دليلا لضوابط استخدام الأطفال الآمن للإنترنت

استخدام الأطفال
استخدام الأطفال الآمن للإنترنت

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، ضوابط استخدام الأطفال الآمن للإنترنت من خلال دليل استرشادى.

 

وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذه الضوابط تندرج ضن مشروع حماية الأطفال من الفضاء السيبرانى، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من جرائم الإنترنت، مضيفة أن هذا المشروع يعد من أبرز المشروعات الجديدة الموجهة للأطفال لتوعيتهم بمختلف أنواع العنف الرقمي.

 

وأشار البيان إلى أن الدليل يتضمن عددا من النصائح والتوجيهات الإرشادية الموجهة للأطفال وأولياء الأمور في مجال الاستخدام الآمن للفضاء السيبراني على غرار حماية البيانات الشخصية وكيفية الإبحار الآمن في شبكة الإنترنت.

يذكرأن، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، أن مجال السلامة المعلوماتية والأمن السيبراني يحظى بأهمية بالغة، ويمثل محورا من أهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي .

وقال الوزير - وفقا لبيان صادر عن الوزراة إن الوزارة والهيئات التابعة لها مثل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، يعملون على توفير حلول الثقة الرقمية وتأمين الفضاء السيبراني من الهجمات السيبرانية وحماية السيادة الرقمية، خاصة مع ما فرضه الانفتاح على المنظومات والتطبيقات العالمية من تحديات ومخاطر يمكن أن تعترض مسار التحول الرقمي لتونس .


وأضاف أن الوزارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعمل على تحسين حوكمة مجال السلامة المعلوماتية عبر مراجعة النصوص القانونية وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال الأمن السيبراني ومراجعة القانون المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضبط مهامها الجديدة والتي من ضمنها إسناد علامة ''مؤمن'' لكل منظومة وبرمجية أو جهاز إلكتروني بطلب من المطور أو المستورد لها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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