الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى بنجلاديش

انتخابات فى بنجلاديش
انتخابات فى بنجلاديش

أكدت الولايات المتحدة أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بنجلاديش وضمان سلامة وأمن موظفي السفارة الأمريكية.

جاء ذلك -حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية شهريار علم.


وبحث الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وبنجلاديش.


ويشار إلى أن عشرات الآلاف من المتظاهرين كانوا قد نزلوا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى شوارع العاصمة البنجلاديشية دكا، مطالبين بحلّ البرلمان من أجل إفساح المجال لإجراء انتخابات جديدة، وأيضاً باستقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد.

وتأتي التظاهرة وسط موجة من الاحتجاجات التي تطالب حسينة بالتنحي وتدعو إلى انتخابات جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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