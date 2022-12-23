الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء البلجيكى: إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلى رهن الاحتجاز فى تهم فساد

إيفا كايلي
إيفا كايلي

قرّر القضاء البلجيكى الخميس إبقاء النائبة اليونانية في المجلس الأوروبي إيفا كايلي رهن التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.

 

ورفضت غرفة مجلس بروكسل التي مثلت كايلي أمامها صباح الخميس طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني. وقرّرت المحكمة "تمديد توقيفها الاحتياطي شهراً"، وفق ما أوضحت النيابة العامة في بيان. 

ويمكن لمحامي كايلي الطعن في هذا القرار.

ووجهت لكايلي لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.

ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.

وفي هذه المناسبة أكدت مجددا براءتها كما قال محاموها عند خروجهم من القاعة.

وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس للصحفيين إن كايلي "بريئة ولم تشارك في فساد يوماً"، وأوضح زميله البلجيكي أندريه ريسوبولوس أن كايلي الموقوفة منذ 11 ديسمبر طلبت أن تكون قادرة على الاستفادة من وضعها تحت المراقبة الإلكترونية.

وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.

وتخضع كايلي أيضاً لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي فساد وغسل أموال، بالتعاون مع القضاء البلجيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

القضاء البلجيكى: إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلى رهن الاحتجاز فى تهم فساد

الفيفا يتحرك بعد أزمة «الشيف نصرت» فى نهائى المونديال

عصام الحضرى يحتفل بعقد قران ابنته (صور)

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

لاعب عربى ضمن القائمة النهائية لأفضل حارس بالعالم

قفزة كبيرة فى عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»