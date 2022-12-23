صلاح يسجل ومانشستر سيتى يقصى ليفربول من كأس الرابطة

انتصر فريق مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول.

وافتتح إرلينج هالاند التسجيل بشكل مبكر لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط.

ودفع مانشستر سيتي بخطوطه للضغط على دفاعات ليفربول وحرمانهم من الخروج بالكرة، أو تنفيذ هجمة مرتدة على مرماهم.

وحاول لاعبو ليفربول الخروج من مناطقهم وتسجيل هدف التعادل من أجل العودة للمنافسة في المباراة.

وسجل فابيو كارافاليو، هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 20 من كرة عرضية وصلت له من جيمس ميلنر وتسلم الكرة وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وكثف لاعبو مانشستر سيتي محاولاتهم لتسجيل الهدف الثاني واستعادة التقدم خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما اعتمد فريق ليفربول على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم لخلق الخطورة على مرمى مانشستر سيتي.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الدقائق التالية، والتي شهدت تألق كيفن دي بروين الذي أوصل فريقه بأكثر من فرصة لمرمى ليفربول.

وأهدر داروين نونيز فرصة خطيرة لليفربول في الدقيقة 42 بعدما تسلم انطلق داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد الكرة بيمينه على يمين الحارس ومرت بجوار القائم.

واستمر الضغط من فريق ليفربول في الدقائق الخمسة الأخيرة من أجل تسجيل هدف التقدم.

وكاد داروين نونيز أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما حول كرة طولية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من أصل 11 محاولة، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 2، فيما سدد لاعبو ليفربول كرة واحدة من أصل 3 محاولات وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق ليفربول.

وواصل مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة وكذلك أداءه الهجومي القوي.

وأضاف رياض محرز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 47 ولم يستمر التقدم أكثر من دقيقة قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 48.

وأضاف ناثان آكي الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 58 بصناعة من كيفن دي بروين.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين لتسجيل هدف التعادل لليفربول أو إضافة الهدف الرابع لمانشستر سيتي.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لفريق ليفربول.