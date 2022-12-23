أشرف زكى يرد على باسم سمرة: الفن لا يوجد به واسطة

رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تصريح الفنان باسم سمرة بأن العمل بالفن يكون بالواسطة، مؤكدًا أن الفن لا يوجد به واسطة، ولكنها من الممكن أن تكون في البداية فقط.

هل كريم عبدالعزيز يعمل بالواسطة؟

وتساءل خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": هل كريم عبدالعزيز، يعمل بالواسطة فهو ابن المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، وهل أحمد السقا ورامز وياسر جلال يعملون بالواسطة، وكلهم دارسين للفن.

وأضاف: "نور ابن خالد النبوي أخد أكثر من جائزة، ومحمد عادل إمام، وأنا مختلف مع باسم سمرة وأقوله كلامك مش صحيح؛ لأن الموهبة تفرض نفسها، وأنا أذهب للمسارح وقصور الثقافة والمدارس وأرى المواهب وتم اكتشافنا بالطريقة دي".

وأشار إلى أن ورش التمثيل أصبحت شرطًا أساسيًا لقبول الممثلين الجدد، ومنحهم كارنية النقابة، والورشة يتقدم لها آلاف الشباب واللجنة ترى الناس التي لديها موهبة حقيقة وتعطيهم دورة لمدة شهر وبعدها يأخدوا الكارنية، مؤكدًا أن قيمة الكورس هي 3 آلاف جنيه، ويوجد ورش خارجية تتخطى 20 ألف جنيهًا.

وتابع: "اكتشفنا ناس كتيرة جدًا وماجد الكدواني كان فنون جميلة، كنت في لجنة تحكيم قلتله تعالى وضميته للنقابة، وأهلًا وسهلًا بأي موهبة حقيقية حتى من لا يملك قيمة الكورس يدعونا ونشاهده وأكيد شارك في مسرحية أو عرض في جامعة أو قصور الثقافة".