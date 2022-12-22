الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية: لقاءات الرئيس السيسى هدفها فتح استثمارات أجنبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الشراكات المصرية الدولية تتسم بالتوازن مع جميع الدول، مؤكد أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها فتح استثمارات أجنبية خاصة أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولات الرئيس السيسي تعزز مكانة مصر الدولية والإقليمية، مشددا على أن العالم راهن على مصر خلال قمة المناخ كوب 27 وكسب الرهان.

وأوضح أن القمة العربية التي شارك فيها الرئيس السيسي في الأردن أكدت تقديم الدعم الكبير للعراق في مواجهة تحدياته، مشيرا إلى أن أهم مخرجات هذه القمة رسالة واضحة وهي تقديم الدعم للدول العربية وليس بغداد فقط.

ولفت إلى أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، موضحا أن إفريقيا ستكون الطريق لتعافي اقتصاديات دول العالم وهو ما يحدث الآن من قبل الدول الكبرى بعد تغيير النظرة للقارة السمراء.

ونوه بأن دول القارة السمراء، عليها الاستفادة من هذه الفرص، بالتعاون مع الدول الأوروبية في العديد من المجالات مثل الطاقة والكهرباء والمناخ.

مواد متعلقة

«حجازى»: الرئيس السادات كانت له محاولات فى الشعر

مهارات استثنائية.. وزير الرياضة يٌبهر الحضور فى أولى حلقات «كابيتانو مصر»

اليمانى: وصلنا لمنظومة احترافية بـ«كابيتانو مصر» ودى حاجة تحسب للدولة

سيد معوض للشباب: تمارين «كابيتانو مصر» هتخلى ذهنك حاضر

أحمد الكاس: «كابيتانو مصر» يضم أحدث الأجهزة العالمية لاكتشاف المواهب

«عبد الواحد مان رقم واحد».. تقرير حول عبد الواحد السيد مدرب حراس «كابيتانو مصر»

صفاء النجار: ليست هناك لغة أو ثقافة بدون شعر

خبير: الثروات البترولية فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

تكاثر السحب وأمطار شديدة.. «الأرصاد» تحذر اضرابات جوية خلال الساعات المقبلة

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

هل يؤثر تعديل قانون الإجراءات الضريبية على سرية الحسابات البنكية؟.. برلماني يرد

مستفيدة من قوافل «حياة كريمة» الطبية: أنهت معاناتى مع ارتجاع المريء

«مياه المنيا»: أعمال صيانة تتسبب فى ضعف ضخ المياه لـ8 ساعات غدًا

«الدين في مستقبل البشرية».. كتاب جديد لـ عيسى بيومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»