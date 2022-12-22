خبير علاقات دولية: لقاءات الرئيس السيسى هدفها فتح استثمارات أجنبية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الشراكات المصرية الدولية تتسم بالتوازن مع جميع الدول، مؤكد أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها فتح استثمارات أجنبية خاصة أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولات الرئيس السيسي تعزز مكانة مصر الدولية والإقليمية، مشددا على أن العالم راهن على مصر خلال قمة المناخ كوب 27 وكسب الرهان.

وأوضح أن القمة العربية التي شارك فيها الرئيس السيسي في الأردن أكدت تقديم الدعم الكبير للعراق في مواجهة تحدياته، مشيرا إلى أن أهم مخرجات هذه القمة رسالة واضحة وهي تقديم الدعم للدول العربية وليس بغداد فقط.

ولفت إلى أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، موضحا أن إفريقيا ستكون الطريق لتعافي اقتصاديات دول العالم وهو ما يحدث الآن من قبل الدول الكبرى بعد تغيير النظرة للقارة السمراء.

ونوه بأن دول القارة السمراء، عليها الاستفادة من هذه الفرص، بالتعاون مع الدول الأوروبية في العديد من المجالات مثل الطاقة والكهرباء والمناخ.