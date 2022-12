تيك توك تختتم عام 2022 بالاحتفاء بأكثر المبدعين إلهاماً والمجتمعات الأكثر شعبية 2022 بحفل ForYouParty#

• الحضور استمتع خلال الحفل بتجربة فريدة للمزج بين العالمين الحقيقي والافتراضي



اختتمت تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عام 2022 بالاحتفال بما حققه مجتمعها من محتوى مليء بالإبداع ومساحات التعبير عن الذات، وبهذه المناسبة أقامت تيك توك حفل ForYouParty# التي ضمّت عددا من الفعاليات الرائعة بمشاركة مبدعي المنصة، وذلك في Sound Stage 2 في مدينة دبي للاستوديوهات وخلال فعاليات انطلقت عبر التطبيق، حيث قدمت تيك توك للحضور فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة تمزج بين العالمين الحقيقي والافتراضي. وخلال الاحتفال تم تكريم المبدعين الأكثر إلهاماً على المنصة مع إعلان جوائز أفضل مبدع وأشهر المجتمعات على تيك توك، بما في ذلك BookTok# و FoodTok#.

وخلال حفل ForYouParty# تمّ اصطحاب الحاضرين في رحلة عبر أبرز المجتمعات على المنصّة والحركات الثقافية خلال عوالم تفاعلية. فعند وصول الضيوف إلى الحفل ، حصل كل منهم على كرة طينية يتم تكسيرها لكشف اللون المخفيّ داخلها، والذي يتحدد من خلاله طريقهم عبر الشاشات والأنشطة التفاعلية، مما جعلهم يعيشون تجربة فعلية للمجتمعات الأكثر تفضيلاً على تيك توك بما في ذلك ‘Bookster’s Nook’ مع كتب ونصوص تم ترشيحها من BookTok# ومنصّة Open Mic Mini Stage لفنّاني الأداء والكومييديين، وViral Eats للمأكولات الأكثر شهرة ضمن FoodTok#.

وقد استمتع الضيوف في حفل ForYouParty# بعروضٍ فنية أحيتها تاليا لحود وعبدالله محمّد الشامسي وعلي لوكا ولونر Llunr ولميس كان ، بالإضافةً إلى عرض للخدع البصرية قدمه خالد المحارب، لتقدم لهم تلك الجولة لمحةٍ بسيطة عمّا يمكن للمستخدمين استكشافه على تيك توك.

ويُعد تيك توك مساحة يشارك من خلالها المبدعون مواهبهم وإبداعاتهم واهتماماتهم في مجتمعهم، مما يساهم في تشكيل حركات ثقافية ونشر التوعية حول القضايا الاجتماعية على المنصّة. وقد احتفلت تيك توك بمجموعةٍ من المبدعين الملهمين وتكريمهم بجائزة تيك توك للمبدعين حيث تمّ الإعلان عن الفائزين عبر عددٍ من الفئات بما في ذلك فئة أفضل مبدع للعام Creator of the Year وأفضل مبدع أحرز نجاحاً مفاجئاً للعام Breakthrough Creator of the Year. وتمّ تكريمهم كصانعي محتوي قادرين على التفاعل مع متابعيهم، وإطلاق حركات ثقافية بدأت على تيك توك ثم انتقلت إلى أرض الواقع، وتمكنت من تحقيق تأثير ملحوظ.

في هذا السياق، قال طارق عبدالله، المدير العام الإقليمي في تيك توك الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا: "نفخر بالاحتفال بمجتمعنا الذي كان الدافع وراء بعض الاتجاهات الشهيرة خلال عام 2022. فقد تمكن أعضاء مجتمعنا من إظهار مستويات مدهشة من المرونة والإبداع وذلك بداية من مشاركتهم للأفكار المبتكرة وصولاً إلى تحويل شغفهم إلى مهنٍ ناجحة."

أضاف "عبدالله"ً: "لقد كان من الملهم أن نشاهد كيف مكّنت تيك توك الجميع من التلاقي، والاستمتاع بتجارب مليئة بالمرح مع المزيد من التواصل والشعور بالانتماء. ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة ونتطلّع إلى رؤية ما يحمله المستقبل لمجتمعنا."

تابعونا على هاشتاج ForYouParty# على تيك توك لمشاهدة أبرز ما تضمّنته الحفل، والتعرّف إلى صانعي المحتوى في مختلف أنحاء المنطقة، ورؤية كيف احتفل المبدعون بعام لا يُنسى مع مجتمع تيك توك.

وتتواصل احتفالات نهاية العام على تيك توك بدعوة المستخدمين لمشاهدة أبرز ما ميّز عام 2022، من خلال اختتام العام بأفضل اللحظات التي لا تنسى، باستخدام بعض التأثيرات الصوتية الرائجة على هاشتاج YearOnTikTok#. وسيقدم أدهم السياري مقطع فيديو مبتكر حول كيفية اختتام عام 2022 على تيك توك يضمّ باقةً من أجمل اللحظات خلال العام.