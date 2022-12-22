الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد ميرى: الرئيس السيسى التقى معظم قادة العالم خلال ديسمبر

جريدة الدستور

قال الإعلامي خالد ميري إن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في العالم، موضحا أن العالم الآن يستمع إلى مصر في جميع الملفات.

أضاف خلال تقديم برنامج «كلمة السر»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن الصحافة الأمريكية وصفت القمة الأمريكية الإفريقية بأنها الأهم في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد 11 لقاءً خلال زيارته لواشنطن، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي التقى معظم قادة العالم خلال مشاركته في قمم شهر ديسمبر، لافتا إلى أن مصر الآن لا تتحدث بلسانها فقط، وإنما بلسان المنطقة بأكملها.

وأوضح أن السياسة والاقتصاد لا ينفصلان ومصر توظف الأمور جيدا، مؤكدا أن مصر قادرة على تجاوز الظروف الاقتصادية مهما كانت الصعاب.

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