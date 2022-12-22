خبير: مصر من أولى دول الشرق الأوسط في إنشاء مراكز بحثية فى الزراعة

قال الدكتور يسري عبد القوي الصياد، أستاذ الهندسة الزراعية بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، إن مصر من أولى الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا التي بدأت في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة في الزراعة.

وأضاف يسري، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس: "يتمثل ذلك بشكل واضح في مركز البحوث الزراعية الذي له مكانة على مستوى العالم في تدريب الأفارقة، ويضم 16 معهدا بحثيا متخصصا في مجالات الزراعة بصفة عامة، ومن ضمن الـ16 معهدا، معهد بحوث الهندسة الزراعية، وهو المنوط به تحديث وتطوير قطاع الزراعة باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، واستخدام الميكنة والهندسة الزراعية بصفة عامة".

وأضاف أن قطاع الزراعة متفرع منه تخصصات كبيرة للغاية منها علم الهندسة الزراعية، وإذا تحدثنا عن الآلات الزراعية فسنتحدث عن المحاصيل الحالية، وأهمها المحصول الاستراتيجي الأول وهو القمح، وهو أحد المحاصيل التي لابد أن ينفذ المزارعين فيها حزمة تكنولوجية خاصة بهذا المحصول، بدءا من الزراعة حتى الحصاد.