الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محافظ البحر الأحمر: لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بالأسواق، مؤكدًا أنه إلى الآن لا يوجد أي تلاعب من التجار. 

لم يتم رصد أي تجاوزات من التجار حتى الآن

وأضاف اللواء عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية  “الحدث اليوم”، حتى الآن لم يتم رصد أي تجاوزات من التجار مع تكثيف الحملات على التجار والمحلات، معلنا عن بدء معرض أهلا رمضان بداية من الأسبوع المقبل لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وتوعد خلال المداخلة  التجار المحتكرين باتخاذ إجراءات قوية تصل إلى تشميع أماكن التخزين، مشددًا على تدوين الأسعار على المنتجات وأنه لا تهاون في هذا الأمر.

 وتابع محافظ البحر الأحمر أن عملية تطوير حلقة السمك بمدينة الغردقة استغرقت 8 أشهر، لافتا إلى أن الوضع كان يمثل خطورة حيث تتم عملية شوي الأسماك بأسلوب تقليدي من خلال أنابيب الغاز بالإضافة إلى أن المنظر العام لا يشجع السائحين على التجول في المنطقة. 

محافظ البحر الأحمر معرض أهلا رمضان الأسبوع المقبل التجار المحتكرين لا تهاون السلع والمواد الغذائية الاسواق

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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