وحدة السكان تُطلق أولى فعاليات مبادرة «تحدث معه» بدمياط

أطلقت وحدة السكان بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، أولى فعاليات مبادرة "تحدث معه" بمركز التدريب المهنى بمدينة دمياط الجديدة، والتى استهدفت الشباب بالفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

جاءت المبادرة فى إطار خطة المحافظة بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بجودة حياة المواطن.

وبدأت فعاليات المبادرة بندوة تثقيفية استهدفت الرجل باعتباره الأب والزوج والأخ، لتوعية الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا باعتبارهم فئة مهمة فى اتخاذ قرارات الأسرة، علاوة على دورهم المهم فى تنمية الأسرة والحفاظ على استقرارها.

شارك خلال الندوة الأولى 35 شابًا وشابة من المتدربين بالمركز، حاضر خلالها إخصائي إرشاد أسرى وتعديل سلوك وخبير تنمية بشرية.