سيد عبد الرازق: ديوان «كانڨاس» قصائد فلسفية تبحث عن اليقين

أصدر دار إبهار للنشر والتوزيع ديوان "كانڨاس" جديد للشاعر المصري سيد عبد الرازق، ويعد الديوان السادس في تجربة الشاعر وذلك بعد إصدار دواوين “ويرسمها الدخان، أخيرا تصمت الزرقاء، نيرڨانا، وحدها في الغرفة، ويقامر شعره”.

ويقول الشاعر سيد عبد الرازق، في تصريح لـ"الدستور"، يأتي الديوان في عدة قصائد من الشعر العمودي، ومن شعر التفعيلة إضافة إلى مقدمة مزج فيها الشاعر بين النثر والشعر، وتشكل الديوان في خمسة عناوين رئيسة يندرج تحت كل منها عدد من اللوحات التي تمثلها.

وتابع “يجنح الديوان عبر قصائدة إلى الفلسفة التي تساعده على احتمال كل ما هو يقيني، ويبحث عن الغاية من التكوين، ويستحث الأرض لتنبت بذرة البصيرة، ويوازن بين الاختيار والجبر، ويرى السماء في دور المراقب، وتحنكه الأسئلة قبل فطامه، ثم يقطع الحياة ويمضي شفيفا إلى نهايته”.

ويلفت “عبد الرازق” إلى أنه "يمثل للحياة من زوايا متعددة فيرصدها بعين المهووس بيقينه، والمفتون بحبيبته، والمغبون بوضعه الاجتماعي، ويرى انعكاسات الحياة من خلال صورته القديمة، والموازنة بين رصيد الخطيئة ومخزون الطهر.

ويختم " كل ذلك يبرز حين تتخذ القصيدة نكهة اللوحة بريشته وألوانه وحروفه.

وسيد عبد الرازق شاعر مصري حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة البردة في دورتيها الثانية عشرة والرابعة عشر من الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الأمير عبد الله الفيصل من المملكة العربية السعودية، وجائزة أحمد مفدي للشعر ونقده من المملكة المغربية، وفاز بجائزة الحرية من دولة فلسطين، وجائزة المونودراما من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجائزة أحمد بهاء الدين للشعر الفصحى، وغيرها الكثير