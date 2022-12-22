الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكاس: الأجهزة المستخدمة فى كابيتانو مصر الأحدث بالعالم

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أذاعت فضائية "أون"، اليوم الخميس، الحلقة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

وقال أحمد الكاس أحد المديرين الفنيين المشاركين فى كابيتانو مصر، معلقًا على الأجهزة التدريبية التى تدرب من خلالها المشاركون: "الأجهزة فى البرنامج من أحدث الأجهزة الموجودة فى العالم لاكتشاف المواهب الرياضية.

وأضاف: "استمتعت بكل الأجهزة، ونزلت عملت تمارين بنفسى كنموذج للمواهب، زمان لعبنا كرة شراب، ومكنش عندنا الأمور الحديثة دى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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