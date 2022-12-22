حميد الشاعري: حبي للعزف والموسيقى بدأ من عمر 6 سنوات

قال الفنان حميد الشاعري، إن شقيقة والدته أهدته في صغره "بونبنيرة" ومنذ هذا الوقت حرص العزف على الإطار الخارجي لهذا المجسم.

وأكد الفنان حميد الشاعري، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يحب العزف من صغره بصورة كبيرة منذ أن كان عمره لا يتجاوز الـ6 سنوات.

وتابع: "لما روحت المدرسة في أستاذ اسمه محفوظ، هو اللي قال الولد ده لازم يدخل معهد الموسيقى، وقدمولي في كونسرفتوار إسكندرية، ولعبت هناك تشيلو وبيانو".

يذكر أن حميد الشاعري بدأ حياته الفنية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ونجح في صناعة شكل جديد للأغنية العربية، محدثا ثورة بعالم التوزيع الموسيقي.