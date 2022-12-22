الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مهارات استثنائية.. وزير الرياضة يٌبهر الحضور فى أولى حلقات «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور تدشين المرحلة الأولى من برنامج "كابيتانو مصر"، ولم يكتف بالحضور فقط، إنما شارك في اللعب وفاجأ الجميع بإمكانياته الكروية.

جاء ذلك خلال أولى حلقات برنامج “كابيتانو مصر” المُذاع على قناة “ON” برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي ختام الحلقة، قال محمود أبو الدهب: "يوم جميل والجميع استفاد واحنا كمدربين استفادنا بالأجهزة الحديثة لأنها بتطور من اللاعبين وبتخلي عنده سرعة رد فعل، وأتمنى الفترة القادمة الأجهزة الفنية تشتغل عليها".

وتابع: "أتمنى كل الأندية تستخدم الأجهزة الحديثة دي، لأنها مفيدة في تطوير مستوى اللاعبين وتقيم المشاكل الفنية والمميزات"، موضحاً أن الأجهزة التي تم توفيرها من أحدث الأجهزة وتستخدم في كبرى الدوريات الأوروبية.

"كابيتانو مصر"

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج "كابيتانو مصر".

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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